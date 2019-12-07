Antalya'da kırsal alanda yangın
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Antalya'da kırsal alanda yangın

Antalya'da kırsal alanda yangın çıktı.

07.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:47
Antalya'da kırsal alanda yangın

'da kırsal alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.


Antalya'da Manavgat-Akseki karayolu Uzunlar Mahallesi'nde kırsal alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait itfaiye müdahalede etti. Ekiplerin olay yerine kısa sürece ulaşması ve müdahale etmesi sonucu alevler daha fazla yayılmadan yangın söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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