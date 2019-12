Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:28

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı verdiği ve öğle saatlerinde başlayacağı beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin, ilgili tüm birimlerin yetkililerinin de katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplantı düzenledi. Meteorolojinin bir uyarı yayımladığını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Türkiye'de ilk defa bir renkli uyarı yayınlanmış oldu. İlk defa Türkiye'de kırmızı uyarıyı, Antalya'da dün, bugün ve yarına devam edecek meteorolojik olaylarla ilgili yayınlamış oldular" dedi. 24 saat içerisinde Antalya merkez, Kemer ve Serik'i içerisine alacak bölgede 100 ila 250 kilogram yağış düşeceği ile ilgili bir uyarı ve renk tonunun da kırmızı olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kırmızı uyarıda büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir uyarısı vermiş oluyor. Bunun anlamı da hem kamu kurumları, hem de vatandaşlarımızın muhtemel zararlarını ortadan kaldırmak ve azaltmak. Mesela can kayıplarını önlersiniz de mala zarar gelebilir. İşte bu tür tedbirleri alabilmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz şubat ayı itibarıyla bu renkli uyarı sistemine geçti ve ilk defa da Antalya'da dün ve bugün yaşanan ve yaşanacak meteorolojik verilerden yola çıkarak kırmızı uyarı vermiş oldu."'SAAT 18.00'DEN SONRA HIZ KAZANACAK'Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarının beklenilen düzeyde olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Serik-Manavgat bölgesinde 30 kilogram yağış aldık. Aksu, Merkez, Döşemealtı ve Kemer'de 5 ila 15 kilogram arasında yağış miktarı var. Ama esas beklentimiz, yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bize uyarısı bugün saat 18.00'den sonra esas yağışımız hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. Sabah 08.00'e kadar da şiddetli yağış devam edecek. Şu anda Antalya'da verilen kırmızı alarmın meteorolojik sonuçları dolmuş değil. Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında esas yağış miktarının artmasını bekliyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek" diye konuştu.VATANDAŞLARI UYARDIOluşturulan kriz merkezinin bu gece de olayı yakından takip edeceğini belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyacımız var. Özellikle gece saatlerinde su basması riski olan yerlerde oturan, iş yeri olan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli, uyanık olmasını öneriyoruz. Hem büyükşehir belediyemiz, hem ASAT, hem itfaiye ekipleri, hem DSİ ve Karayolları görevinin başında olacak. Kriz merkezimizin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekip arazide, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın. Ama bir olumsuzluk yaşanması durumunda biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber olaya müdahale etmek, vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız. İnşallah herhangi bir sorun yaşamadan bu Türkiye'nin ilk kırmızı uyarı sistemini sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz."10 BİNE YAKIN 'OKULLAR TATİL OLACAK MI' SORUSUKırmızı alarmın ilk defa verilmiş olması nedeniyle hem medya, hem kamuoyunun çok fazla ilgisini çektiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: "Bu aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de istediğiydi, yani bu uyarıların ne anlama geldiğini toplumun anlamı açısından iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar bizim sosyal medya hesaplarımız susmadı. Özellikle 10 bine yakın bana mesaj gelmiş, sorulan şey şu; Bugün okullar tatil olacak mı? Biz Meteoroloji teşkilatımızla çok yakın anbean, saatlik verileri alıyoruz. Biz hangi saatte, hangi tahminlerde bulunduysa Meteoroloji, ona göre tedbirler alıyoruz. Ona dönük zaten gün içinde yağışların çok fazla olmayacağını, dünkü uyarıda ve kamuoyunda paylaştığımız metinde de var, yani okulları tatil edecek herhangi bir risk görmediğimiz için o yönde bir tedbir de almadık. Ama çok sayıda mesaj aldık. Çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı, çok zeki çocuklarımız var. Esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken gördüm, Konyaaltı sahilinde biri 'Denizden hortum çıktı' diye mesaj atmış bana ve bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortum bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Öyle yaratıcı esprilere can kurban ama bazen veliler de çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin diyor. Arkadaşlar ben Rizeliyim, eğer her yağmur yağışında okulları tatil etsek, Rize'de senede 300 gün yağmur yağıyor. Antalya'da belki az yağıyor. Her yağmur yağdığında okulları daireleri paydos etme şansımız yok ama bir risk oluşunca da onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da 08.00'den sonra yağışların hafifleyeceğini yine meteorolojik verilerden arkadaşlar söylüyor. Yarın da çocuklar tatil beklemesin."Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak 41 büyük araç gereçle, 32 ekip, 150 personel, ayrıca itfaiye tüm ekipleri 7/24 Antalya'da inşallah sağlıklı bir şekilde bunu da atlatacağız. Ekiplerimiz hazır. Sağlıklı bir şekilde inşallah yarını göreceğiz" dedi.

