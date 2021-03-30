Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi
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Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya başlayacağını duyurduğu 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya'da başladı.

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Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya başlayacağını duyurduğu 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya'da başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde başlattığı 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya'da da başlatıldı.

Proje, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Başoğlu, polis ve jandarma ekiplerinin bir araya gelmesiyle birlikte ilk olarak Atatürk Caddesi üzerinde başlatıldı. Cadde üzerindeki bir yaya geçidindeki beyaz renkli şeritlerin bazıları kırmızıya boyandı. Proje kapsamında Vali Yazıcı, çocuklara kırmızı düdük dağıtarak trafik kurallarına uyulmadığında ve yayalara yol verilmediğinde öttürmelerini söyledi.

Uygulamayla trafikte yayaların önceliğine dikkat çekildiğini belirten Vali Yazıcı, "Önceliğimiz, kırmızı çizgimiz yayalarımız. Bunu belirtmek için Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve 1 yılı aşkın süredir öncelik yaya şeklinde mottolaştırdığımız bir takım uygulamalar yapıyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz. Her şeyin merkezinde insan var. Bu uygulamayla trafikte önceliğin yayalarda olduğunu bir kez daha hatırlattık. Öncelik hayatın, öncelik insanın" dedi.

Antalya'nın risk haritasında 'Çok Yüksek Riskli' iller arasına girmesiyle ilgili konuşan Vali Yazıcı, "Kırmızı olduk. 58 il şu anda kırmızı. Üzgünüz, böyle olmamalıydı. Biz Türkiye'nin dünyaya açılan penceresiyiz. İnşallah bir an önce kurallara uyarak kırmızıdan, maviye doğru hareket ederiz. Antalya olarak bizim Türkiye'ye karşı ağır bir sorumluluğumuz ve omuzlarımızda yükümüz var. Biz Türkiye'yi temsil eden bir turizm şehriyiz. Kırmızı bize yakışmadı" diye konuştu.

Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi
Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi
Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi
Antalya'da 'Kırmızı Çizgi' çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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