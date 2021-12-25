Antalya'da kiraladıkları otelden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da kiraladıkları otelden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Antalya'da kiraladıkları otelden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

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MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Yavrudoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren otelin sahibi, oteli kiralayan şirketin demirbaş malzemelerini çaldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İhbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan malzemelerin Yayla ve Aşağıpazarcı mahallelerinde E.K'nin ev ve iş yerinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 27 televizyon, 3 ses amfisi, 3 büyük ses kolonu, 24 çeşitli ebatlarda led spot ışık, 6 ahşap masa, 12 ahşap sandalye, 16 sandalye, birer sanayi tipi fritöz ve sanayi tipi tost makinesi ele geçirildi.

Şüpheli E.K. gözaltına alındı.

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AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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