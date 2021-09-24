Antalya'da kiraladığı aracı satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladığı araca "satılık" yazarak başkasına satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran müşteki B.A, üzerinde "satılık" yazan aracı almak için araç sahibi olduğunu iddia eden kişiyle 132 bin liraya anlaştığını ve notere gittiklerinde ise bu kişinin kaparo olarak verdiği 72 bin lirayı alarak kaçtığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, noter önündeki kamera kayıtları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile yaptığı incelemede zanlının kimlik bilgilerine ulaştı.

Yapılan çalışmada zanlı B.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemede zanlının dolandırıcılık suçundan çok sayıda suç kaydı ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.