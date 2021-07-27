ANTALYA'DA KIR DÜĞÜNÜNDE AĞAÇ DEVRİLDİ 2'Sİ AĞIR 10 YARALI

NTALYA'da yapılan kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

NTALYA'da yapılan kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi. Bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı. Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan adı henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

-Polis detay

-İtfaiye ve sağlık ekipleri detay

-Düğüne gelen davetliler detay

-Ambulansa alınan yaralılar detay

-Yaralılara müdahale detay

-Korkan konuklar detay

-Devrilen ağaç detay

-Ağaç altında kalan masalar detay

-Genel detaylar

HABER-KAMERA Adem AKALANANTALYA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı