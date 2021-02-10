Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü
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Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü

10.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:00
Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü

ANTALYA Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde, 100 yıllık ağaçlar, kimliği belirsiz kişilerce köklerinden söküldü.

ANTALYA Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde, 100 yıllık ağaçlar, kimliği belirsiz kişilerce köklerinden söküldü. Mahalleli, ağaçları söken kişilerin, kendilerini tehdit ettiğini de iddia etti.

CHP'li Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde ormanlık alandaki 100 yıllık ağaçlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından köklerinden söküldü. 5 gündür ağaçların sökülüp, arazi alanı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren mahalleli, bu kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini kaydetti.

Günlerdir seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Sevim Çakmak, çalışma yapılan alanlarda 100 yıllık çam ağaçları olduğunu söyledi. Çakmak, "Bu çam ağaçlarının bir kısmı yıkıldı. Çukurlar açılıp içine gömdüler. Neredeyse 50-60 ağacı kökünden çıkarıp yıktılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Kimliği belirsiz kişiler buraya gelerek ağaçları kesiyor. ve bizlere de tehditler savurarak, korkutmaya çalışıyorlar" dedi.Mahalleli olarak, ağaçları kesenleri engellemeye çalıştıklarını kaydeden Çakmak, "Gerekli yerlere dilekçe verdik. Orman İl Müdürlüğü'nden ormancılar geldi, tutanak tutuldu. Kepçeleri bağladık. 'Mahkemeye taşınacak' dedik ama ertesi gün başka kepçe sokarak iki gün daha çalışıldı. Amaçları burayı arsa haline getirip, ormanı yok etmek. Biz orman yok olmasın, buranın doğal güzelliği bozulmasın istiyoruz" diye konuştu.

Mahallede oturan İlknur Çoksu da duruma tepki gösterdi. 


Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü
Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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