Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Kantav'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kantav (68) bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nebiler Mezarlığında kılınan namazının ardından Kantav'ın cenazesi, defnedildi.

Evli ve 6 çocuğu bulunan Kantav, bir dönem Nebiler Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer