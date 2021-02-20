Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

20.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:24

Antalya'nın Serik ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Kantav'ın cenazesi, toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Kantav'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kantav (68) bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nebiler Mezarlığında kılınan namazının ardından Kantav'ın cenazesi, defnedildi.

Evli ve 6 çocuğu bulunan Kantav, bir dönem Nebiler Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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