Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari karı koca yakalandı

15.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:20

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan karı koca yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine hurdacılar sitesinde bir erkek ve kadını durdurdu.

Kimliklerinin olmadığını ve kimlik numaralarını bilmediklerini beyan eden şüpheliler, güvenlik güçlerine de kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Emniyete götürülmelerinin ardından gerçek isimlerinin M.D. ve K.D. olduğunun tespit edilmesinden sonra polisler, şüphelilerle ilgili araştırma yaptı.

Koca M.D. hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla yağma ve hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 11 ay, K.D. hakkında ise "Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin lira adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

M.D. ve K.D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA