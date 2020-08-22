Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 kişi yakalandı Antalya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 63 kişi yakalandı.

Antalya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 63 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl ve ilçelerde 75 ekip, 174 personelle eş zamanlı olarak bir günde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 63 kişi yakalandı.

Ayrıca, ifade almaya yönelik aranan 18 kişi, hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA