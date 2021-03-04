Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan iki hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 yıl 6 ay hüküm giyen M.B. (41) ile 9 yıl 2 ay cezası bulunan D.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt