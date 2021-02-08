Antalya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
08.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:08
Antalya'da haklarında 16 yıl 8 ay ve 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Antalya'da haklarında 16 yıl 8 ay ve 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası olan T.A. ile 16 yıl 11 ay 10 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranan O.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek