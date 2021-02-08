Antalya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

08.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:08
Antalya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da haklarında 16 yıl 8 ay ve 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'da haklarında 16 yıl 8 ay ve 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası olan T.A. ile 16 yıl 11 ay 10 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranan O.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 19:11:01. #1.16#
title