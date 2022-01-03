Antalya'da kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı "hırsızlık" suçundan 18 yıl 9 ay hüküm giyen P.H.Y'yi, Hacet Mahallesi Canlılar Sokak'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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