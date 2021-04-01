Antalya'da kesimler veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor
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Antalya'da kesimler veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Ekonomi
Antalya'da kesimler veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Kasaplarımız, kesimlerini veteriner kontrolünde gerçekleştiriyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Kasaplarımız, kesimlerini veteriner kontrolünde gerçekleştiriyor. Vatandaşımız etini gönül rahatlığıyla alabilir." dedi.

Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezbahalardan nakliyeye, kasap dükkanlarına kadar her alanda yoğun tedbirler uygulandığını vurguladı.

Salgın sürecinde etin en önemli gıda maddesi olduğunu ifade eden Yardımcı, kırmızı etin fosfor, kalsiyum, A, B ve D vitaminleri bakımından zengin, kan hücrelerini yenileyen önemli gıda maddesi olduğunu bildirdi.

Yardımcı, geçen yıl ramazanda vatandaşa söz verdiklerini, kırmızı ete zam yapmadıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu konuda, federasyon ve oda başkanlarımızla bir araya geldik, anormal bir durum olmadığı sürece zam yapmama kararı aldık. Vatandaşlarımız rahat rahat kasabına gitsin, etini alsın. Kasaplarımız, kesimlerini veteriner kontrolünde gerçekleştiriyor. Vatandaşımız etini gönül rahatlığıyla alabilir. Salgını bahane ederek, çoğu şeye zam yapanlar oldu ama kasaplar olarak biz bunu yapmadık. Fırsatçılığa karşıyız. 'Türkiye'de et yok, besi hayvanı yok' gibi yalan yanlış açıklamalar yapılıyor. Hayvanımız da etimiz de var."

Kırmızı et alırken güvenilir yerlerde almak, rengine dikkat etmek gerektiğine değinen Yardımcı, mahallelerdeki küçük esnafın en önemli denetçisinin vatandaş olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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