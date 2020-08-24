Antalya'da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki 60 bin lira ceza yiyen...
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Antalya'da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki 60 bin lira ceza yiyen...

Antalya'da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi -İki yıl önce sahildeki caretta yuvalarını ezdiği için 60 bin lira ceza yiyen cipin sahibi: "Aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan da aynı cezayı alsın" Antalya' nın Kumluca...

24.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:37

Antalya'da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi

-İki yıl önce sahildeki caretta yuvalarını ezdiği için 60 bin lira ceza yiyen cipin sahibi:

"Aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan da aynı cezayı alsın"

ANTALYA - Antalya' nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi ait kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarını dağıtmasına 2 yıl önce cipiyle sahile girip yuvalara zarar verdiği için 60 bin lira ceza yiyen Emrah Ay'dan tepki geldi. Sahile gelerek ezilen yuvaları inceleyen Emrah Ay " Cezayı ödemek için aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan kimse aynı cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline Belediyeye ait iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Milli Barklar 6.Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi. Çevre kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza tatbik edilen olay sonrasında ilk tepki 2 yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 'biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilen Emrah Ay'dan geldi. Sahile gelip yuvaları inceleyen Emrah Ay " İş makineleri kafesleri ezmişler. Kafeslerin yerlerini değiştirmişler. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben bu konuda sessiz kalmak istemiyorum. Bana 60 Bin Lira ceza geldi,bunu yapanlara da gelsin yani. Şu anda benim ödeyecek kudretim yok. Ben bu yüzden aracımı satılığa çıkardım. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bilinçli bir şekilde girmedik. Akşam saat 9 sıralarında girdik. Bilsek girmezdik. Herhangi bir emniyet şerdi yoktu. Milli Park olduğunu biz ceza yedikten sonra öğrendik. Belediyemiz bunu bizden daha iyi bilmesi lazım. Bu iş makineleri denize kadar giriyorlarsa Onlarda cezayı alsınlar o zaman" dedi.

Antalya'da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki 60 bin lira ceza yiyen...

Kaynak: İHA

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