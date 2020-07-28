Antalya'da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral mahallelerinde, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında A parselde tamamlanan 606 dairenin anahtarlarını, 460 hak sahibine teslim etti.

Antalya'da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi
28.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:35

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral mahallelerinde, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında A parselde tamamlanan 606 dairenin anahtarlarını, 460 hak sahibine teslim etti.

Kepez ilçesinde bulunan Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, Antepe A.Ş., yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener ise Eylül 2017 tarihinde ilk hafriyata başladıklarını belirterek, gerek kentsel dönüşüm modeliyle, gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projesinin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Barış Ekener, 

"Antalya'nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip, Sur Yapı'nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor." dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de doğup büyüdüğü, tozlu yollarında yürüdüğü Antalya'da, 26 yıllık siyasi hayatında hiçbir vatandaşın hakkını yemediğini söyledi. Yerel seçimden önce verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu dile getiren Böcek, "Göreve gelmeden önce bu proje inşaatı durma noktasına gelmiş, hak sahiplerine yapılan kira yardımları kesilmişti. Seçim döneminde Böcek, kazanırsa projenin devam etmeyeceğini bile söyleyenler olmuştu. Ama Antalya'da kentsel dönüşümü başlatan ilk başkanlardan biriyim. O nedenle hak sahiplerinin beklentisini çok iyi biliyorum. Buradaki hak sahipleri ilçelerdeki arsalarını, yengelerim kollarındaki bileziklerini bozdurarak bugünlere kadar geldiler. Onların beklentisini iyi biliyorum" diye konuştu.Pandemi sürecindeki ekonomik sıkıntıya rağmen inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz. Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz. Toplamda 972 daire teslimi olacak."

Başkan Böcek, kira yardımı noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de görüşmeler yaptıklarını ama belediye olarak kendilerinin kira yardımının devam ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarını teslim etti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş Güncel
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Merve Boluğur Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao İrfan Buz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Antalya
Şu an buradasınız: Antalya'da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 21:36:56. #1.15#
title