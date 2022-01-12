ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve kemer kullanılan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici ile bir vatandaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. Ellerinde taş, sopa ve kemer olan kişiler de kavgaya karıştı. Bazı kişiler aldıkları darbelerle yerde sürüklenirken, olay anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.