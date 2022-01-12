ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde iki grup arasında kavga çıktı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve kemer kullanılan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici ile bir vatandaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. Ellerinde taş, sopa ve kemer olan kişiler de kavgaya karıştı. Bazı kişiler aldıkları darbelerle yerde sürüklenirken, olay anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

ANTALYA'DA, KENT MERKEZİNDEKİ TAŞLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title