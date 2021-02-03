Antalya'da kendisini darbeden eşini öldüren kadın hakkında iddianame hazırlandı

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında iddianame hazırlandı.

Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde eşi Servis şoförü Ramazan İ'yi (32) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan M.İ, için hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

M.İ'nin avukatlarından Ahmet Onaran, AA muhabirine, hazırlanan iddianamenin henüz mahkeme tarafından kabul edilmediğini söyledi.

İddianameye teknik olarak "kasten öldürmeden ömür boyu hapis cezasıyla yargılanma" ve "ağır tahrik" maddelerinin eklendiğini vurgulayan Onaran, şunları kaydetti:

"Mahkemeler, savcının iddianamesini geri gönderme hakları ve yetkileri var, inceliyorlar. Savcılık bu şekilde süreci değerlendirmiş, adı üstünde iddia edilen bir iddianame. Olayın meşru müdafaa ve en kötü ihtimalle meşru müdafaanın sınırları aşılmış olsa dahi bu aşılmanın da mazur görülebilecek ilgili yasa kapsamında, 'korku ve heyecanla yapılmış' olmasından dolayı cezasızlık olduğunu mahkemede savunacağız. İnşallah bu şekilde bir karar alacağız."

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün M.İ'nin sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İ'yi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü. M.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız