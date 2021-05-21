Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı
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Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı

Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da kendisini avukat olarak tanıttığı kişiden para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, cezaevine gönderildi.

Antalya'da kendisini avukat olarak tanıttığı kişiden para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini uzlaştırmacı avukat A.A. olarak tanıtan şüphelinin, bir kişiden mahkeme dosyasının takibi ve masrafları için 17 bin lira aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, şüphelinin isminin A.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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