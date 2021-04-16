Antalya'da kendisine kesici aletle zarar veren kişi, hastaneye kaldırıldı
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Antalya'da kendisine kesici aletle zarar veren kişi, hastaneye kaldırıldı

Antalya'da kendisine kesici aletle zarar veren kişi, hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'da kapıyı kilitleyip, kendisine kesici alet ile zarar veren kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Antalya'da kapıyı kilitleyip, kendisine kesici alet ile zarar veren kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ailesiyle yaşayan 24 yaşındaki A.Ç, zemin katta yaşayan annesinin birkaç gün önce öldüğünü öğrenince bunalıma girdi.

Eşi ve çocuklarını komşuya gönderen A.Ç, kendisini eve kilitledi. Uzun bir süre çıkmaması üzerine durumundan endişe eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabalarına rağmen A.Ç'nin kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince kapı kırıldı. Vücudunda kesikler bulunan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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