Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı - Haberler
Antalya, Güncel

Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı

Antalya'da bir turistin Avustralya'dan getirdiği kedisinin havalı tüfekle vurulması olayının adından yapılan incelemede, komşusu emekli Rus subayın evinde yapılan aramada havalı tüfek ele geçirildi.

17.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:58
Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı

Antalya'da bir turistin Avustralya'dan getirdiği kedisinin havalı tüfekle vurulması olayının adından yapılan incelemede, komşusu emekli Rus subayın evinde yapılan aramada havalı tüfek ele geçirildi. Emekli generalin ifadesi alındı.

Avustralya'dan gelerek Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde villa kiralayan Svetlana - Brad Salatchi çifti, kanlar içinde buldukları ve veteriner kliniğine götürdükleri 10 yaşındaki kedileri Salty'nin havalı tüfekle vurulduğu anlaşılınca polise başvurarak olayın failinden davacı oldu. Bunun üzerine olay yerinin çevresinde araştırma yapan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kedinin Salatchi çiftinin oturduğu villanın bitişiğindeki siteden eve geri geldiği duvara kan izlerinin bulaştığı bilgisi üzerine siteye girmek istedi ancak o sırada arama izni olmadığı için bahçe veya evlerde araştırma yapılamadı.

Havalı tüfek Rus generalin evinde bulundu

Yaralı kedinin sahipleri bunun üzerine polise tekrar başvuru yaparak kediyi vuran kişinin ve silahın ortaya çıkarılması için komşu sitede araştırma yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Kemer Cumhuriyet Savcılığı, nöbetçi mahkemeye başvurarak arama ve bulunacak delillere el koyma izni istedi. Nöbetçi mahkemenin gerekli izni vermesi üzerine Polis Olay Yeri İnceleme ve bir asayiş ekibi Koloğlu Sitesi'ne gelerek 61 yaşındaki Aleksandr B.'nin villasında arama yaptı. Aramada, bir adet havalı tüfek ile mermileri ele geçirildi. Tüfeğe el konulurken, şüpheli Aleksandr B. karakola götürülerek ifadesi alındı.

"Psikopat hayatıma girdi ve nerede olduğumu unutturdu"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir kedisi kaybolan, diğeri havalı tüfek mermisiyle yaralanıp ölümden dönen Lana-Brad Salatchi çifti kedileri Salty ve Monica'yı eve kapattı. Villa çevresinde kedilerin çıkmaması için çitleri yükselteceklerini söyleyen Svetlana Salatchi, "Eğer bahçeye veya dışarıya çıkarlarsa vurulacağından korkuyorum. Herkes baharın tadını çıkartırken onlar hapiste gibiler. Dışarı çıkarlarsa bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Dışarıda yaşamımızı altüst eden insanlar var. Burası harika bir yer aslında evimde kitabımı yazıyorum bahar gelmiş hava güzel ancak bir psikopat hayatıma girdi nerede olduğumu unutturdu, dünyam tersine döndü. Benden sevgiyi aldı anlatabiliyor muyum" diye konuştu.

"Kayıp kedim de orada ölmüş olabilir"

Slatchi, polislerin gelerek havalı tüfeği bulduklarında kendisinin de operasyonu gördüğünü belirterek, "Eğer o silah oradaysa başka bir kedim daha vardı kaybolan, her yere baktık AVM'lere tüm otobüs durakları dahil her yere baktık. Cesedini bile bulamadık her yere baktık en son yan sitenin bahçesinde görülmüştü diğer kaybolan kedim. ve bir ay sonra diğer kedim kafasından vurulmuş şekilde geldi. Benim yerimde olsanız siz ne düşünürsünüz" diye sordu.

"Böyle güzel bir yerde neden silah bulundurulur ki?"

Salatchi, Kemer'de komşularıyla sevgi saygı çerçevesinde mutlu yaşadıklarını belirterek, "Hepimiz mutlu insanlarız birbirimizle iletişim halindeyiz. Komşularım bana meyve getirir ben limonlarımdan veririm. Kediler, köpekler, sokak kedileri herkes mutlu. Neden bazı insanlar bu cennet yerde evinde silah bulunduruyor" diye konuştu.

Öte yandan, geçen hafta havalı tüfek mermisiyle yaralanan 10 yaşındaki kedinin tedavisi sürüyor. Her gün getirilen yaralı kedinin tedavisini yapan Kemer Veteriner Kliniği hekimi Olgun Aslan, "Salty'nin durumu iyi. İlaç tedavisiyle enfeksiyon oluşmasını önledik. Önümüzdeki günlerde merminin kırdığı dişin kökünü almamız gerekiyor, küçük bir operasyon olacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:32:42. #1.14#
title