Antalya'da kazı yapan kepçe doğal gaz borusuna zarar verdi
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Antalya'da kazı yapan kepçe doğal gaz borusuna zarar verdi

Antalya'da internet kablosu döşenmesi için kazı yapan kepçenin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.

18.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:24
Antalya'da kazı yapan kepçe doğal gaz borusuna zarar verdi

'da internet kablosu döşenmesi için kazı yapan kepçenin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.

ilçesi Güvenlik Mahallesi 261. Sokak'ta internet kablosu döşenmesi için kazı yapan kepçe, doğal gaz borusuna zarar verince sızıntı oldu.

Etrafa gaz kokusunun yayılması üzerine, mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Doğal gaz şirketi yetkilileri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bölgeye verilen gazı kesti.

Ekiplerin boruyu onarma çalışması sürüyor.

Vatandaşlardan Sadettin Şahintürk, önceki gün mahallede çalışmalar sırasında elektrik kablosunun koparıldığını, bugün de doğal gaz borusunun delindiğini söyledi.

Kaynak: AA
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