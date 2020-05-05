Antalya'da kazaya karışan otomobil yerden havalanıp takla attı: 3 yaralı
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Antalya'da kazaya karışan otomobil yerden havalanıp takla attı: 3 yaralı

Antalya'da kazaya karışan otomobil yerden havalanıp takla attı: 3 yaralı
05.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:38

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada otomobillerden biri havalanarak refüjde ters döndü.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat şehir merkezi istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bedir Aldemir idaresindeki 07 AIZ 790 plakalı otomobil, Manavgat Caddesi'nden Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Serkan Mucukoğlu'nun kullandığı 07 AEU 292 plakalı otomobile yandan çarptı. Trafik lambalarının bakım nedeniyle çalışmadığı kavşaktaki kazada, 07 AEU 292 plakalı otomobil havalanarak refüje ters döndü. Kazada otomobil sürücüleri Serkan Mucukoğlu ve Bedir Aldemir ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ahmet Özdil yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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