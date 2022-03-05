Antalya'da kazalı otobüsle trafiğe çıkan sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaza yapması nedeniyle ön kapısı ve kaputu bulunmayan yolcu otobüsünü kullanan sürücüye 1569 lira ceza verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "EXPO yolunda güvenli yolculuk" başlığıyla paylaşılan bir videoda, kaza yapması nedeniyle ön kapısı ve kaputu bulunmayan yolcu otobüsünü kullanan sürücünün İ.T. olduğu belirlendi.

Şüpheliye, "Trafik güvenliği ve düzenine uymamak" ve "Seyir halinde cep telefonu kullanmak" suçlarından 1569 lira ceza uygulandı.