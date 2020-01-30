Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu - Haber

Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu

Antalya'da Kazakistan uyruklu gazeteci evinde ölü bulundu.

30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:20
Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu

'da uyruklu gazeteci evinde ölü bulundu.

ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'taki sitede yaşayan Zhassulan Kuzhekov'u (53), ailesi odasında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve giden 112 Acil Servis ekibi, Kuzhekov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzhekov'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve biri engelli iki çocuk babası Kuzhekov'un gazeteci olduğu ve Antalya'da yaşayan Kazakistan vatandaşlarıyla ilgili haberler yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler