Diş hekimini adım adım takip edip kaza süsü ile durdurup darp ettiler

Antalya'da takip ettikleri otomobile çarparak kaza süsü verdiler. Aracı kontrol etmek için inen diş hekimini 4 kişi tekme, yumruk ve sopa ile darp ederken, 1 kişi o anları cep telefonu ile kayda aldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından geriye dönük kamera incelemesi ile kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Azmettirici olduğu düşünülen 1 kişinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

13 Şubat tarihinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Serik Caddesi meydana gelen olayda, akşam saat 19.00 sıralarında işyerinden çıkan Onurcan Baysal'ın kullandığı 17 AEZ 944 plakalı otomobile, beyaz renkli plakasız bir araç arkadan çarptı. Kaza sonrası aracını kontrol etmek için inen Baysal, plakasız otomobilde bulunan 4 kişi tarafından tekme, yumruk ve sopa ile darp edilirken 1 kişi ise yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bu sırada şüpheli şahıslardan birisi yerde yatmakta olan Onurcan Baysal'a ".. kişisine yanlış yapamazsın" dedi. Baysal'ı bir süre tekme ve yumruklarla darp eden şahıslar ardından araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Geriye dönük kamera incelemesi yapıldı

Olayın ardından aldığı tekme ve yumruk darbeleri nedeniyle yaralanan Onurcan Baysal kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavisinin ardından polis merkezinde şahıslardan şikayetçi oldu. Baysal'ın başvurusu sonrası olayı gerçekleştiren araç ve şahısların yakalanması için çalışma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onurcan Baysal'ın verdiği ifade doğrultusunda darp olayının trafik kazası sonrası yaşanabilecek sıradan bir olay olmadığını değerlendiren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geriye dönük kamera incelemesi başlattı.

3 saat gözetleme yapmışlar

Ekiplerin güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüpheli aracın olaydan yaklaşık 3 saat önce Onurcan Baysal'ın çalıştığı işyeri civarına gelerek gözetleme yaptığı belirlendi. 3 saat süresince işyerini gözetleme yapan şüphelilerin Baysal'ın aracıyla ayrılması ile birlikte takibe başladıklarını tespit eden polis ekipleri şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yardımıyla geriye dönük kamera incelemesini sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden ikisinin bir markete girerek alış veriş yaptıklarını belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Marketten yaptıkları alışveriş ile kimlikleri tespit edildi

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Onurcan Baysal'ı kaza süsü vererek darp eden şahısların Adem Musa K., Buğra Altuğ A., Mete Ü., Cihan Ç., oldukları belirlendi. Bir kişinin ise kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Onurcan Baysal'ın daha önceden çalıştığı ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorunlar yaşadığı ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Erman Y.'nin ise olaydan bir süre önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diş hekimi olay anını anlattı

Olay gününü anlatan diş hekimi Onurcan Baysal, "Diş hekimiyim, daha öncesinde maaşlarımızın ödenmediği alacaklı olduğumuz bir klinikte çalışıyordum. Bir süre sonra ayrıldık, bize gerekli ödemelerin yapılacağı yönünde bilgi verildi. Olay günü şu anda çalıştığım klinikten çıkıp her zamanki güzergahımda evime doğru gidiyordum. Akşam saatleriydi, yolda arkamdan bir araba hafifçe vurdu. Kaza oldu diyerek inip bakmak isterken, ilik başta 'Bir problem yok dimi' diyerek yakınıma kadar gelerek 5 kişi tarafından darp edildim. Darp ettikleri sırada 'Bir şeye yanlış yapılmaz' dediler, ama olayın adrenalini ile ne dediklerini tam olarak anlamadım. Darp edenlerden 4'ü tutuklandı, bir kişi henüz bulunamadı. Birde yurt dışında bulunan azmettirici olduğu düşünülen bir kişi var. İyiyim ama yıpratıcı bir süreç geçti" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı