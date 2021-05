Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi

Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi -Çekici ile kamyonet kafa kafaya çapıştı, kaza sonrası yangın çıktı -Kamyonet içinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi yanarak can verdi.