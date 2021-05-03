Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi
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Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi -Çekici ile kamyonet kafa kafaya çapıştı, kaza sonrası yangın çıktı -Kamyonet içinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi yanarak can verdi.

Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi

-Çekici ile kamyonet kafa kafaya çapıştı, kaza sonrası yangın çıktı

-Kamyonet içinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi yanarak can verdi.

Kaza Korkuteli ilçesinde Büyükköy mahallesi Naldöken yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan İşçi idaresindeki 07 RG 500 Plakalı çekici ile karşı yönden gelmekte olan ve üzerinde küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki 07 GAD 14 Plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada 07 GAD 14 plakalı kamyonet içinde bulunan sürücü Sabri Kavuk ile yanında bulunan İsa İşlek araç içinde sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Çekici sürücüsü Ramazan İşçi araç içinden atlayarak hafifi sıyrıklarla kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli'nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler olay yerinde soğutma yaptı. Kazada kamyonet üzerinde bulunan 5 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Çekici sürücüsü Ramazan İşçi, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kaza sonrası yanarak yaşamlarını yitiren Sabri Kavuk ile yanında bulunan İsa İşlek otopsi için Antalya adli tıp kurumuna gönderildi.

Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi
Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi
Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi
Antalya'da kaza sonrası alevlenen araçta 2 kişi yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ

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