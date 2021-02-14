Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı

14.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:41

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetten yola dökülen lahanalar polisler tarafından toplandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetten yola dökülen lahanalar polisler tarafından toplandı.

Aydın Cirim (47) idaresindeki lahana yüklü açık kasa kamyonet, Kepez ilçesi D-400 kara yolunda, aynı yönde giden Emrah Ç. yönetimindeki 07 ANE 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun sağındaki refüjü aşan kamyonet, otomobilin üzerine devrildi.

Kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı.

Araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, sürücü Emrah Ç'nin 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, yola savrulan kamyonetteki lahanalar, polis ekipleri ve araç sahibinin çalışmasıyla toplanarak başka bir araca yüklendi.

Kamyonet sürücüsü Aydın Cirim, gazetecilere, düz yolda giderken otomobilin önüne kırdığını öne sürerek, "Gidecek yerim kalmadı. Frene bile basamadan devrildim." diye konuştu.

Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı
Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı
Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı
Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Bülent Turan Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 21:41:46. #1.14#
title