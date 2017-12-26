Antalya'da, Kayseri Hazırlıklarını

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalya'da, Kayseri Hazırlıklarını

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier  yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin topla çeşitli  çalışmalar yaptı.

İdmana, altyapı oyuncularından Oğuzhan Kolak, Cenk Şen, Hamdi Tayfun  Yılmaz, Mustafa İnan ve kaleci Sefa US da katıldı. Kırmızı-beyazlılar,  antrenmanın ardından Kayseri'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak  Kayserispor-Antalyaspor karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: Skorer

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