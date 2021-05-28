Antalya'da kayıp Ukraynalı turisti arama çalışmaları devam ediyor
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Antalya'da kayıp Ukraynalı turisti arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'da kayıp Ukraynalı turisti arama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması sürüyor.

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması sürüyor.

Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanılıyor.

İz takip köpeklerinden de faydalanılan çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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