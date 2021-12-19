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Antalya'da kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da kayıp olarak aranan 51 yaşındaki tır şoförü Ali Soyoral'ın cesedi bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranan 51 yaşındaki tır şoförü Ali Soyoral'ın cesedi bulundu.

Antalya- Muğla arasında tırla yük taşımacılığı yapan Soyoral'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin, Soyoral'ın kullandığı 72 DV 172 plakalı tırın Kemer ilçesindeki Beycik sapağında kilitli olarak bulunduğunu belirtmesi üzerine, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucu, tıra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki derenin bulunduğu kayalık alanın dibinde Soyoral hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Soyoral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayalıklardan düşerek öldüğü tahmin edilen Soyoral'ın cenazesi, AFAD ve JAK ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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