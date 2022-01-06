Antalya'da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da 20 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu'nda bulunan ormanlık alandaki ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin 17 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur'a (46) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edilen Nur'un cenazesinin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.