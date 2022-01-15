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Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hüseyin Baştürk'ün dere kenarında cesedi bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hüseyin Baştürk'ün dere kenarında cesedi bulundu.

Baştürk'ten 3 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

Baştürk'ün son görüldüğü Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi çevresinde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucu, evinin yaklaşık 3 kilometre uzaklığındaki dere kenarında Baştürk'ün cesedi bulundu.

Baştürk'ün cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Antalya'da kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hüseyin Baştürk'ün dere kenarında cesedi bulundu.

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