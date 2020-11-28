Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu

28.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:44
Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu

Antalya'da kayıp gencin boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da kayıp gencin boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Bir mağazada çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal'dan (24) 23 Kasım'dan bu yana haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ismi açıklanmayan bir Suriyeli'yi gözaltına aldı.

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Şüphelinin, Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Belirtilen ormanlık alanda arama yapan ekipler, Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu.

Gömüldüğü yerden çıkarılan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Polis, diğer cinayet şüphelisi M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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