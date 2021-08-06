Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cesedi bulundu.

Antalya'da 5 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cesedi bulundu.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ne tatil için gelen Işıtan'dan haber alamayan ailesi, 3 Ağustos'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından dağlık arazide yapılan aramada, gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu.

Dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştüğü tahmin edilen Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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