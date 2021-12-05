Antalya'da kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu

Antalya'da denizde bulunan cesedin, Şırnak'ta görev yapan öğretmene ait olduğu öğrenildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde bulunan cesedin, Şırnak'ta görev yapan öğretmene ait olduğu öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapanlar, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin, Şırnak'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Hamza Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, amcası Bayram Yılmaz tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.

Batman'daki ailesinin yanından 14 Kasım'da ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamaması üzerine, emniyete kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Ailenin, Yılmaz'ın açık kalan elektronik posta hesabından, 3 Aralık'ta Ankara'dan Antalya'ya otobüs bileti aldığını tespit ederek, polise bilgi verdiği belirtildi.

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

 Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title