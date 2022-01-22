Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 84 gündür kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Kayıp Kerziban Keskin'in (61) bir televizyon programında öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin ifadelerinin ardından bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp olarak aranan Kerziban Keskin (61) ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçmişti.

Ekipler, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç'yi gözaltına almıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüphelilerin gösterdiği bölgede yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulunmuştu.