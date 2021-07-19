Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (3)

KÖPEKLER DE İZ BULAMADIAntalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan Ecrin Keskin'in (2) kişisel eşyaları ve kıyafetleri, polis ve jandarmaya ait 3 hassas burunlu dedektör köpeğe koklatıldı.