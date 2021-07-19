Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)
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Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)

Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

KUYUDA DA BULUNAMADI, HASSAS BURUNLU KÖPEKLER BEKLENİYORAntalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'i arama çalışmaları kapsamında, bugün sabahtan itibaren küçük kızın düşmüş olabileceği düşünülen 2 kilometrelik Beşgöz Deresi tarandı ancak küçük kıza ulaşılamadı.

KUYUDA DA BULUNAMADI, HASSAS BURUNLU KÖPEKLER BEKLENİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'i arama çalışmaları kapsamında, bugün sabahtan itibaren küçük kızın düşmüş olabileceği düşünülen 2 kilometrelik Beşgöz Deresi tarandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmalarını bu defa Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusuna yönlendirdi. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devamı için bu defa hassas burunlu arama köpekleriyle çalışma yapılması kararı verildi. Ecrin'e ait kıyafetler, aileden istendi. Kent merkezinden yola çıkarılan 2 arama köpeğine bu kıyafetlerin koklatılacağı ardından evin etrafında geniş çaplı arama çalışması yapılacağı belirtildi.


Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
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