ANTALYA'DA KAYIP ECRİN'DEN ACI HABER GELDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) Beşgöz Deresi'nin geçtiği köprü altında ulaşılan cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) Beşgöz Deresi'nin geçtiği köprü altında ulaşılan cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrin'in cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kızını görmek için polislere yalvaran Ferhat Keskin, 'Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım' diyerek gözyaşı döktü. Polisler, acılı babayı "Biraz sonra göreceksin? diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

CENAZE MORGA KONULDU

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra küçük Ecrin'in cansız bedeninin çevresi kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Ecrin Keskin'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ferhat Keskin'in yakınlarından Bilal Şahin, "Suyu çektirdik. Köprünün altındaki büzlerin ardından kapağı açınca pislikler çıktı. Arasından da küçük çocuğumuz çıktı? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı