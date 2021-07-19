Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
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Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarının yarın kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar geldi.

5 METRE DERİNLİKTEKİ KUYUDA BULUNAMADI

Ekipler Ecrin'in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin'in kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin'e ait bir ize rastlayamadı.

KIYAFETLERİ VE YASTIĞI ARAMA KÖPEKLERİNE KOKLATILDI

Küçük kızın bulunabilmesi için AFAD, JAK, polis ekipleri hemen evin yanında kriz masası oluşturdu. Minik kıza ait kıyafetleri ile yastığı, kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Minik Ecrin, evine yakın bölgede tekrar aranmaya başlandı. Jandarma ekiplerinin 'Ocak' isimli kadavra köpeğiyle yaptıkları aramalardan da bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarına bugünlük son verilirken, çalışmalara yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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