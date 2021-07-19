Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
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Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı -Arama çalışmalarına bugünlük ara verildi Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmalarına bugünlük son verildi.

Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı

-Arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmalarına bugünlük son verildi. Arama çalışmalarının yarın kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilik ile geçimini sağlayan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin, dün hastaneye gittikleri sırada 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin'i babaannesine bıraktı. Minik kız babaannesinin yanından abisine gideceğini söyleyerek ayrılıp ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' geldi.

5 metre derinlikteki kuyuda bulunamadı

Ekipler Ecrin'in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin'in en son kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin'e rastlayamadı.

Kıyafetleri ve yastığı arama köpeklerine koklatıldı

Küçük kızın bulunabilmesi için AFAD, JAK, polis ekipleri hemen evin yanında kriz masası oluşturdu. Minik kıza ait kıyafetleri ile yastığı, kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Minik Ecrin, evine yakın bölgede tekrar aranmaya başlandı. Jandarma ekiplerinin 'Ocak' isimli kadavra köpeğiyle yaptıkları aramalarda da bir sonuç elde edilmedi.

Arama çalışmalarına bugünlük son verildi. Çalışmalara yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.

Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı
Antalya'da kayıp Ecrin'de umutlar yarına kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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