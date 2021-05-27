Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz"
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Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz" 21 gündür kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor Slava Kryvoshe: "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı.

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz"

21 gündür kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Slava Kryvoshe: "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına tırmanmıştı"

ANTALYA - Antalya'da 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turist 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'nin kardeşi Slava Kryvosheia (40), ablasının kaçırıldığı yönünde şüphelerinin olduğunu söyledi. Slava Kryvosheia "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına tırmanmıştı. Kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya 1 Mayıs Cumartesi günü gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'dan 3 haftadır haber alınamıyor. En son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelen ve burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmanan Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılıyor.

Cep telefonu sinyalinin geldiği noktaya yoğunlaşıldı

Aradan geçen 22 güne karşın bir izine rastlanmayan Yana için, Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK, komando ekipleri, ADAF ve UMKE ekiplerine ilaveten, Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de dün, çalışmalara katılım sağladı. Bugün de bölgede ekiplerin 22. gün arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Ekiplerin çalışmaları Yana Kryvosheia'yı en son 4 Mayıs'ta cep telefonu sinyalinin geldiği noktada yoğunlaşmış durumda.

"Yaşama şansı var"

Bölgeye yakın bir noktadaki kamp alanında konaklayıp arama çalışmalarını takip eden Yana Kryvosheia'nin kardeşi Slava Kryvosheia, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ablasını arama çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Kryvosheia, "Dağa çıktığı tam tespit edilmedi ama öyle düşünüyoruz biz. Onu bulmak için bir iz bulmaya çalışıyoruz. 20 günden fazla zaman geçti. Bence yaşama şansı var" dedi.

"Kaçırıldığını düşünüyoruz"

Ablasının kaçırıldığına yönelik düşüncelerinin olduğunu ifade eden Kryvosheia,"Polis ve jandarma sadece bu dağda arama yapıyor. Kaçırılmış gibi düşüncelerimiz var. Kasıtlı bir şey düşünmüyorum ama düzgün olmayan bir kişiye denk gelmiş olabilir. Çünkü Yana, birisi ondan yardım isterse kesinlikle yardımına gider. Belki tepede telefon çekmiyor, birinden yardım isteyip öyle birisine denk gelmiş olabilir" diye konuştu.

"Yana için bu dağ kolay, Elbruz zirvesine çıkmıştı"

Yana'nın annesine son mesajını da İHA muhabiriyle paylaşan Kryvosheia, "Zirvedeyim" diye bir mesaj attı annesine. Ondan sonra hiç ulaşamadık ona. Birkaç kez ben de arama kurtarma ekipleriyle birlikte dağa çıktım. Ona rağmen bulamıyoruz. Bu yüzden kaçırıldığını düşünüyoruz. En son onunla 25 Nisan'da görüştüm ama Antalya'ya gideceğini bilmiyordum. Çünkü hiç bahsetmedi. Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına çıktı" ifadelerini kullandı.

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: ' Kaçırıldığını düşünüyoruz'
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: ' Kaçırıldığını düşünüyoruz'
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: ' Kaçırıldığını düşünüyoruz'
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: ' Kaçırıldığını düşünüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz" - Haberler
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