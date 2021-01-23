Antalya'da kayıp çocuğun bulunduğu uygulamada, aranan 6 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kayıp çocuğun bulunduğu uygulamada, aranan 6 kişi yakalandı

23.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:12
Antalya'da kayıp çocuğun bulunduğu uygulamada, aranan 6 kişi yakalandı

Antalya'da, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 5 bin 268 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde bir kayıp çocuk bulundu, aranan 6 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan 4 kişiye, 10 bin 350 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, trafik kontrollerinde bin 302 araç incelendi, 123 sürücüye 100 bin 295 lira para cezası kesildi. 10 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Saldırı Joe Biden Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kayıp çocuğun bulunduğu uygulamada, aranan 6 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 00:12:35. #1.15#
title