Antalya'da kayıp çocuğun bulunduğu uygulamada, aranan 6 kişi yakalandı

Antalya'da, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 5 bin 268 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde bir kayıp çocuk bulundu, aranan 6 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan 4 kişiye, 10 bin 350 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, trafik kontrollerinde bin 302 araç incelendi, 123 sürücüye 100 bin 295 lira para cezası kesildi. 10 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden