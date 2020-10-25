Antalya'da kayıp Afganistan uyruklu işçinin cesedi yapay gölde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi'nin cesedi yapay gölde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi'nin cesedi yapay gölde bulundu.

Taşağıl Mahallesi'nde bir muz serasında çalışan Moradi'den haber alamayan sera sahibi, ilçe jandarma komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada bir sonuç elde edilemedi.

Bunun üzerine seranın yakınındaki yapay gölde arama yapılması için İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Timin gölde yaptığı aramada, Moradi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemede, Moradi'nin öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili aralarında Afganistan uyruklu 1 işçinin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur