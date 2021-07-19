Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
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Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede

Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Dün 1.5 kilometrelik derede yapılan aramada bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar gelerek çalışmalara başlandı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.

Çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne durumu hastaneye giden babaya haber verdi. Hastaneden eve gelen baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların arama çalışmaları dün gece geç saatlere kadar devam etti. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların geldi.

Ekipler Ecrin'in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına yeniden başladı. Suyun kesilerek su seviyesinin düşürüldüğü derede çalışmalara bir komiser yardımcısı olmak üzere 7 kurbağa adam katılıyor. Çalışmalar kapsamında derenin içerisinin her noktası didik didik aranacak.

"Bakmadığımız delik, aramadığımız yer kalmadı"

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Ferhat Keskin, "Dün saat 14.30 sıralarında çarşıya gittim. Hastaneye giderken yoldan döndüm. Kızım dün saat 16.00'dan bu yana yok. Bakmadığımız delik, aramadığımız yer kalmadı. Her yere baktık. Nereye gitti bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok. Dereye daha önce gitme durumu olmadı. Biz sürekli burada oturuyoruz. Sadece derenin bir yeri kaldı oraya bakacaklar" sözlerine yer verdi.

Arama çalışmalarını yakından takip eden baba Ferhat Keskin'in umutlu bekleyişi devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin için 'Kurbağa Adamlar' devrede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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