Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber
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Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber -Minik kızın cansız bedeni düşme ihtimaline karşı arandığı derenin köprüsünün altında bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, 32 saat sonra evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz Deresi'ndeki köprünün...

Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber

-Minik kızın cansız bedeni düşme ihtimaline karşı arandığı derenin köprüsünün altında bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, 32 saat sonra evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz Deresi'ndeki köprünün altında bulundu.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından arama çalışması başlatılırken, bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip de arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarına bugünlük ara verildiği sıralarda küçük Ecrin'in evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu.

Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber
Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin'den üzücü haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu
Kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor
Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor
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