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Antalya'da kaybolan yaşlı adam bulundu

Antalya'da kaybolan yaşlı adam bulundu
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da kaybolan yaşlı adam bulundu.

Antalya'da kaybolan yaşlı adam bulundu.

Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi'ndeki evinden mantar aramak için çıkan 75 yaşındaki V.Ş'nin kaybolduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince arama yapıldı.

Çalışmalar sonucunda V.Ş, mantar aramak için gittiği ormanlık alanın 2 kilometre içerisinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam ailesine teslim edildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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