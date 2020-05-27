Antalya'da kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince buldu
Antalya'da kaybolduğu bildirilen 13 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.
27.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:55
Antalya'da kaybolduğu bildirilen 13 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacısekililer Mahallesi'nde 13 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin katıldığı 4 saat süren arama çalışmalarında, hayvanlar mahallenin 4 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.
Hayvanlarını teslim alan Cihan Zanco, jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA