(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı
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(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaybolan koyunları aradıkları sırada kayalıktan düşerek yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaybolan koyunları aradıkları sırada kayalıktan düşerek yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ormana Mahallesi'nde hayvancılık yapan vatandaşlar, kaybolan koyunlarını aramak için gece saatlerinde Söğüt mevkisine gitti.

Arama çalışmaları sırasında çıktıkları tepedeki kayalardan birinin kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaralıları düştükleri yerden alarak İbradı Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı
(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı
(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı
(DRONE) Kaybolan koyunları arayan 5 kişi kayalıktan düşerek yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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